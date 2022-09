Serveis mínims del 40% per la vaga d'autobusos a Barcelona del 22 al 30 de setembre

Elha decretat aquest dimecres serveis mínims del 40% per la vaga d'autobusos a Barcelona convocada L'aturada afectarà la ciutat de manera contundent per les festes de la Mercè , que comencen el pròxim cap de setmana. Segons Treball, aquests serveis mínims es faran entre les 6.30 i les 9.30 h. Per la resta del dia, el percentatge es redueix al 20%. També hi haurà un bus de barri per línia.La vaga es va mantenir convocada ahir dimarts després que els sindicats no arribessin a un acord per renegociar el conveni laboral de la plantilla. Per això mateix,i en diferents franges horàries a partir de divendres i fins al 30 de setembre. La segona reunió de mediació ha finalitzat sense un acord, de la mateixa manera que la de fa una setmana.Les aturades parcials seranEls convocants acusen la direcció de TMB de bloquejar la negociació del conveni laboral de la plantilla d'autobusos i denuncien l'empitjorament de les condicions laborals. Aquest darrer factor provoca, segons els sindicats, que el servei que s'ofereix sigui "deficient". Entre d'altres, demanen un increment salarial lligat a l'IPC.

