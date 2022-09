El TSJC recela de la desjudicialització: «Ningú pot pretendre eludir les conseqüències d'incomplir la llei»

Un CGPJ caducat

Lesmes fa oposició

La plana major de la judicatura a Catalunya ha assistit aquest dimecres a l'obertura de l'any judicial que s'ha fet a la seu del(TSJC). L'acte, quinze dies després de l'arrencada del curs a l'Estat, ha estat presidit per, president del TSJC, que ha estat acompanyat pel fiscal en cap de Catalunya,. En el seu discurs inaugural, Barrientos, que té el mandat caducat des de fa més d'un any, ha fet seves les paraules de fa uns dies dei ha carregat contra el PSOE i el PP per la incapacitat de renovar els òrgans judicials, que ho ha qualificat d'"injustificable". El magistrat també ha llançat una advertència, en referència a la "desjudicialització" pactada entre: "Ningú pot estar per sobre de la llei ni pretendre eludir les conseqüències de la seva vulneració".En l'acte no hi ha assistit la consellera de Justícia,, per qüestions d'agenda, però sí que hi ha estat el secretari per a l'administració de justícia de la Generalitat,, número 3 del Departament de Justícia i que en els pròxims dies serà jutjat al mateix TSJC per un suposat delicte de desobediència. També hi han estat presents representants dels, amb el comissari en cap al capdavant, de lai la. Barrientos, que ha intervingut després del fiscal en cap, ha centrat el seu discurs a alertar del perill de la manca de renovació del CGPJ, que provoca un "deteriorament" de la imatge del poder judicial. El motiu, ha dit, és que el Congrés i el Senat estan incomplint el mandat constitucional que ordena mantenir el poder judicial "al marge de la".Aquesta situació, ha dit Barrientos, reforça la idea de la ciutadania d'un CGPJ "polititzat", que no es diferencia, en l'imaginari col·lectiu, de la resta de tribunals. "Això provoca un dany evident en l'aparença de neutralitat", ha lamentat el president del TSJC. Un 70% dels espanyols creu que la justícia no és independent, segons una enquesta a què ha fet referència el magistrat. "", ha reclamat, i ha assegurat que és "injust" projectar els dubtes que pot generar l'òrgan de govern dels jutges sobre la majoria dels tribunals ordinaris. "Els jutges no tenen res a veure amb la lluita partidista i no deuen res al poder polític", ha deixat clar el president del TSJC.El magistrat també ha expressat dubtes sobre la desjudicialització acordada entre el govern espanyol i la Moncloa en la darrera reunió de la taula de diàleg. En aquest sentit, i després de reivindicar la tasca feta pels jutges els darrers anys a Catalunya per fer prevaldre la Constitució, Barrientos ha dit que cap poder, ni l'executiu ni el judicial, pot interferir en la tasca del poder judicial fora dels camins legals. "", ha advertit. Per això, ha remarcat que tothom està sotmès a la legalitat i ningú pot col·locar-se per sobre de les lleis o "pretendre eludir les conseqüències de la seva vulneració". Ho ha dit en un moment en què els governs català i espanyol intenten avançar en la distensió, després d'anys en què s'ha deixat en mans dels jutges la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.El TSJC no queda al marge de la manca de renovació a la judicatura espanyola. El mateix Barrientos n'és un exemple. El(CGPJ) està caducat des de fa quatre anys pel bloqueig del PP, que es nega a pactar els nous vocals amb el PSOE. La cara més visible d'aquesta interinitat és, president del CGPJ, que fa anys que reclama als partits que es posin d'acord per acabar amb la interinitat. No hi ha, ara com ara, un horitzó real d'acord, perquè el PP no vol perdre la seva influència en l'òrgan de govern dels jutges, encarregat de nomenar els jutges dels principals tribunals espanyols.La manca de renovació, juntament amb la nova llei aprovada pel govern espanyol, impedeix als vocals amb mandat caducat nomenar nous jutges, cosa que ja es nota als òrgans judicials com el Tribunal Suprem, que va perdent membres per jubilacions o mort. PSOE i Podem sí que han permès al CGPJ nomenar els dos jutges que li pertoquen al Tribunal Constitucional, però el bloc conservador ha bloquejat fins ara els nomenaments, cosa que ha situat el poder judicial al marge de la llei, que fixava la setmana passada com a termini màxim per nomenar els dos jutges.En l'obertura de l'any judicial de fa quinze dies a Madrid, Carlos Lesmes va denunciar, una vegada més, la manca de renovació i per primera vegada va posar sobre la taula l'opció de dimitir per forçar una sacsejada al CGPJ. Més enllà d'això, va evidenciar també la distància que avui dia hi ha entre el poder judicial i el poder executiu. El president en funcions del govern dels jutges va desafiar obertament el govern espanyol en la seva estratègia de "desjudicialitzar" el conflicte amb Catalunya , proposta poc concreta però acordada en la darrera reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat, i també va confiar que Europa acabarà extradint a Espanya l'expresident

