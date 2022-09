Un nou estudi apunta que l'alzheimer podria ser una malaltia autoimmune

Segons xifres de la Societat Espanyola de Neurologia,a l'Estat. Es tracta d'una malaltia que comença amb problemes de memòria i acaba ambque provoquen la mort del pacient. Actualment, és una patologia de la qual queda molt per saber i, en part per aquest motiu, encara no té cura.Una nova teoria de l'equip liderat pel, científic de l'que forma part de la Xarxa Universitària de Salut de Toronto, indica que l'alzheimer podria ocasionar-se per undins del cervell. És a dir, que la patologia es tractaria d'una malaltia autoimmune.A grans trets, el sistema immunitari s'encarrega de reparar les lesions i combatre les bateries. Per exemple, en cas de traumatisme cranial o invasió de microbis al cervell, és aquest sistema qui lluita contra l'amenaça. En aquest entramat, destaca, un factor clau en la resposta immunitària integral del cervell. Segons apunta el Weaver en un article de The Conversation, la beta-amiloide no distingeix entre els bacteris i les cèl·lules cerebrals iAixò provoca una, que culmina en el desenvolupament de demència o alzheimer. Per tant, la nova teoria del doctor apunta que la patologia de l'alzheimer seria. Tot i que hi ha remeis contra aquest tipus de malalties, com les teràpies basades en esteroides, els experts avisen que n, perquè té una estructura molt més complexa i difícil de tractar.Malgrat que encara caldria aprofundir més en la teoria i identificar un medicament que pogués combatre la patologia, és una bona notícia per la comunitat científica. Especialment, després que aquest juliol la revista Science informés que una investigació feta el 2006 i sobre la qual la medicina havia basat el coneixement sobre l'alzheimer. Un dur revés pel personal sanitari, que fins i tot havia aprovatprenent com a referència l'estudi del 2006.Més enllà de la hipòtesi de l'equip del doctor Weaver, hi has que es dibuixen a l'horitzó. Alguns científics del Neural Regeneration Research apunten que l'alzheimer seria el resultat d'una; d'altres, indiquen que podria deure's a unadins del cervell. Sigui com sigui, l'alzheimer és encara unai que afecta milers de persones diàriament. Tot un repte pels investigadors, que continuen en la seva tasca per esclarir-ne les causes i oferir un fàrmac que aturi els efectes.

