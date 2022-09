Inspecció de Treball imposa una multa de 79 milions d'euros a Glovo per incomplir la llei rider

Multa històrica contra una de les empreses més importants del sector del repartiment a domicili.ha imposat una sanció d'uns per incompliment de la llei rider. Segons ha explicat aquest dimecres al matí la vicepresidenta segona i ministra de Treball,la firma ha estat la responsable de dues actuacions "gravíssimes".Per una banda, lai, en segon lloc,. En declaracions al Congrés dels Diputats abans de la sessió de control, Díaz ha afirmat que, per això, Inspecció de Treball ha actuat "regularitzant a més de 10.600 treballadors" que eren falsos autònoms. "En un estat social i democràtic dret les empreses també han de complir la llei", ha dit Díaz, que ha avisat que "el pes de la llei caurà sobre aquesta empresa".La llei rideren els drets dels treballadors, però, a ciència certa, no ha acabat d'implementar-se dels tots. El text esgrimia que els repartidors ja no poden ser autònoms –i, per tant, podran gaudir de vacances, permisos retribuïts o reduccions de jornada, entre d'altres-, el text també fixa el dret a conèixer els algoritmes que utilitzen les plataformes i posar-los "al servei de la majoria social" per tal que puguin ser estudiats i millorar l'ús de la intel·ligència artificial en matèria de relacions laborals.Els sindicats que van negociar la legislació amb el govern espanyol i les empreses implicadesde les plataformes, però alhora han reivindicat des de fa setmanes que la llei ha donat "seguretat" i ha permès regularitzar la situació de 15.000 empleats.

