L'excapità deli actual jugador del Paris Saint Germain (PSG),, hauria sol·licitat un seguit d'exigències, imposicions econòmiques i altres condicions "abusives" per tal de poder renovar amb el club blaugrana. Segons una informació publicada pel diari, l'argentí i el seu entorn, especialment el seu pare, haurien pressionat de manera molt contundent el club per tal de cedir en les seves exigències i poder quedar-se, amb una nova renovació, al Barça. El mitjà de comunicació mostra diversos correus i documents que acreditarien aquestes exigències, a més de diverses respostes de Bartomeu. "Sabem que mai marxarà", assegurava l'expresident blaugrana. Entrei el seu entorn hi havia moltes de caràcter econòmic: primes de tota mena -que suposarien una inversió econòmica molt gran-, poder reduir-se la, tenir la capacitat de deixar el club quan ell volgués, teniral Camp Nou o la renovació del seu amic Pep Costa a dins del club. La majoria d'aquestes exigències, que es van poder assumir des del Barça o directament van ser rebutjades, van propiciar que l'argentí deixés el club el 10 d'agost."No sé si ho va fer el club, però Estava tot arreglat. Em vaig abaixar el sou un 50% . La resta és mentida. I, després, ningú em va demanar res més", va afirmar Leo Messi en la mítica roda de premsa del seu comiat, a la llotja del Camp Nou. Segons les informacions revelades per El Mundo, les exigències econòmiques de l'argentí haurien provocat la negativa absoluta del club per no poder afrontar-ho. Un dels correus de Jorge Messi, publicats pel diari, asseguraven que en la negociacióDemanava, en l'àmbit econòmic,en els pròxims anys següents amb interessos del 3%; una prima de 10 milions d'euros per només realitzar la signatura del contracte o abonar-li uns altres 10 milions d'euros en finalitzar la temporada. Una altra de les exigències més notòries era que, en el cas que es trenqués el contracte abans d'hora,(la de la pandèmia) a través d'una indemnització, on s'incloïen aquestes quantitats, més interessos. A més, t ambé es pactaria que la retribució augmentaria si es produïa una pujada d'impostos a Espanya.

