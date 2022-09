Acusen Pedrerol d'amenaçar un jugador del Reial Madrid i aquest respon amb molta duresa

🚨 @jpedrerol HABLA CLARO:



❌"Es MENTIRA que hemos AMENAZADO a VINICIUS"❌



📄"Estamos preparando una querella criminal contra el que nos ha llamado mafiosos". pic.twitter.com/eutKIndKbi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2022

Terrabastall en el món de la televisió esportiva de Madrid. L'escàndol majúscul va començar amb un youtuber,, que a través d'una informació exclusiva que afirmava tenir sobre la taula va acusar el periodista Josep Pedrerol i el seu programa,"d'haver amenaçat". L'advertència al jugador del Reial Madrid s'hauria produït després que un tertulià de l'espai de la cadenacritiqués amb vehemència les actituds del brasiler en celebrar un gol. "Hauria de deixar de fer el mico", va afirmarAixò va aixecar fortes crítiques, fins i tot al Brasil, on es va acusar el programa de racista. Pedrerol va respondre amb un vídeo en brasiler, on afirmava que "era una expressió espanyola" i que no era racista. L'amenaça, doncs, s'hauria produït en aquest context i sota la fraseAra, diverses hores després de l'esclat de la polèmica al voltant d'aquesta amenaça -que també, Pedrerol ha respost de manera molt contundent.En el canal de Twitch del programa, el periodista català ha volgut abordar totes les polèmiques que li plovien a sobre. "És mentida que hàgim amenaçat Vinicius", ha sentenciat. A més, ha anunciat que"per haver-nos anomenat mafiosos". Les xarxes han aprofitat de valent l'avinentesa per carregar contra el programa. Un dels seus majors detractors, el periodista i també creador de continguttambé es va mostrar molt crític amb Pedrerol. "Jo ja us vaig advertir", va recordar ahir dimarts als seus seguidors.

