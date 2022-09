Anna Gabriel sosté que una DUI no portarà Catalunya a ser independent «l'endemà»

, exdiputada de la, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a La Directa que una declaració unilateral d'independència (DUI) no portarà Catalunya a ser un estat de manera immediata. "De què pot servir una DUI al? Per ser independents l'endemà? Doncs no, però segurament en un moment determinat pot ser una eina per tornar a accelerar o augmentar el voltatge de tensió política", assenyala Gabriel, que la setmana passada va declarar davant del, on es va presentar després d'una etapa aL'exdiputada anticapitalista, que diumenge va reaparèixer en un acte de l'esquerra independentista en el qual va animar el moviment a "menjar-se els rics" , també posa en dubte que la taula de diàleg impulsada per ERC no servirà per exercir l'autodeterminació. A banda, no té clar que un, com proposa la CUP, sigui la "solució última" per resoldre el procés català. "Recomanaria ampliar el debat en lloc de fer-lo petit, recomanariales propostes recíproques amb una voluntat de debatre-les i no de llançar-les els uns contra els altres i, sobretot, el que demanaria és respecte", indica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor