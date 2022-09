A presó un lladre amb 24 detencions en mig any i 11 robatoris en hotels de Barcelona en un mes

Els Mossos han detingut unpresumptament relacionat amb 11 robatoris amb força i furts en taquilles d'hotels de Barcelona en el darrer mes. L'home acumula fins a 24 detencions en el darrer any i mig i 27 des de l'abril.Per evitar ser descobert, l'home accedia als establiments hotelers fent-se passar per treballador de l'hotel o per repartidor d'una empresa de missatgeria. Un cop a dins, entrava en espais reservats per sostreureLa detenció va tenir lloc el 14 de setembre quan l'home va accedir en un concorregut hotel de la ciutat fent-se passar per treballador de l'establiment. L'arrestat va ingressar adesprés de passar a disposició judicial.El dia de la detenció, l'home va accedir a, va pujar amb ascensor fins a la terrassa i poc després va obrir una porta d'accés prohibit al públic. Un cop a dins, va entrar a un despatx i magatzem que el personal de manteniment utilitzava per deixar les seves pertinences personals. Posteriorment, va sortir disfressat de treballador d'una empresa de repartiment sense aixecar cap tipus de sospita.van captar tots els moviments de l’home, la qual cosa va permetre als investigadors identificar-lo i detenir-lo hores més tard. El detingut va oblidar-se la seva motxilla a l’hotel, a l’interior de la qual els mossos van localitzar-hi objectes sostrets i documents personals de possibles víctimes.Un cop detingut, els agents van fer gestions per poder-lo relacionar amb altres fets delictius que s’havien registrat en altres hotels de la ciutat durant el darrer mes. Així, el van poder relacionar amb 11 fets delictius, entre. En una part important dels fets, es disposaven d’imatges per acreditar la seva autoria.Se li va poder atribuir també un robatori violent comès dies abans. En aquell cas,exhibint una credencial policial per escorcollar la seva víctima i sostreure-li les seves pertinences. El detingut el va amenaçar amb una arma de foc i va retenir-lo contra la seva voluntat durant 20 minuts.Els Mossos han explicat que el detingut té un perfil delictiu multireincident i una gran mobilitat arreu del territori. Acumulades de l'abril fins al 14 de setembre, 24 de les quals comeses en menys de mig any.Els investigadors continuen treballant per acreditar la seva presumpta participació en altres fets delictius denunciats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor