Colau tractarà Trias «amb tot el respecte» si fa el pas com a candidat de Junts

L'alcaldessa de Barcelona,, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que, en cas quefaci el pas com a candidat de Junts, el tractarà. "És una persona molt veterana", ha ressaltat Colau, que optarà a un tercer mandat com a candidata dels comuns i que ha desitjat que la campanya se centri en el model de ciutat i no en el procés català, que veu que ha "baixat" després de l'als dirigents independentistes. També ha demanat a la resta de formacions que no caiguin en "l'anticolauisme" com a missatge principal fins a les eleccions, sinó que defensin propostes sobre la capital catalana.En clau turística, ha assenyalat que el "monocultiu" basat en aquesta activitat econòmica es va notar de manera lesiva, precisament, durant la pandèmia. La fórmula, ha dit, passa peri que hi hagi "més comerç de barri". Ha citat, en aquest sentit, les obres a Via Laietana i també la futura reforma de la Rambla. "Volem que Ciutat Vella sigui de la ciutat", ha indicat Colau, que ha situat elscom a "amenaça" per aquesta part de la capital. L'alcaldessa demana, en aquest sentit, limitar l'arribada de passatgers, qüestió congelada amb eli també amb la Generalitat. "S'ha de regular perquè sigui una activitat raonable i mesurada, que no es descontroli", ha dit. Ha demanat, en aquest sentit, asi està a favor de regular els creuers abans del maig, perquè és quan arriba la temporada alta.En relació a l', revifada ara per, Colau ha indicat que li sembla un "despropòsit" emmarcat dins del. "Què vol dir parlar de 20 milions de passatgers més? Això vol dir saturar la ciutat. Si es massifica, ja sabem què passa", ha apuntat l'alcaldessa. "Barcelona té moltes fortaleses: universitats, centres de recerca, teixit cultural, projectes de transformació, tecnologia, grans esdeveniment com la Copa Amèrica", ha resumit la dirigent dels comuns. En quant a mobilitat, ha defensat un "conjunt d'accions" que permetin que el cotxe perdi espais de preeminença, per la qual cosa es requereix -diu- més. Sobre el patinet elèctric, ha estat taxativa: "No es pot anar amb patinet per la vorera. I punt". S'han posat 16.000 sancions a conductors d'aquests tipus de vehicles.Pel que fa a la seguretat, Colau ha indicat que no s'ha complert cap "apocalipsi" com s'havia pronosticat abans de l'estiu. "Hi posem molts esforços", ha ressaltat l'alcaldessa, que ha tret pit pel fet que durant aquest mandat s'hauran incorporat fins a 1.000 agents de la. També ha indicat que ha "millorat" la relació amb la conselleria d'Interior i amb els. "No podem ser autocomplaents", ha advertit Colau, que també ha remarcat que la majoria dels delictes són. "No són els més greus, però hem tingut centenars de reincidents als quals sortia a compte actuar", ha remarcat l'alcaldessa, que ha confiat que el canvi en el codi penal que castiga la multirreincidència "s'hauria de començar a notar" immediatament.Colau també s'ha mostrat preocupada pelexistent a la ciutat, perquè té a veure amb incidents amb armes de foc. "Hem de confiar en la col·laboració policial, perquè això transcendeix moltíssim Barcelona", ha apuntat l'alcaldessa. Sobre la possibilitat que hi hagi mésa la ciutat, la dirigent dels comuns ha apuntat que estan sent "molt proactius" per evitar que torni a passar. "Hi havia la confluència de pisos buits de bancs i deque se'n desentenien amb un problema policial i judicial per investigar les xarxes", ha remarcat l'alcaldessa de la capital catalana.Preguntada sobre laconvocada pels dies de la Mercè, Colau ha indicat que "confia" que es pugui desconvocar en les properes hores, i que la tinent d'alcaldia encarregada de mobilitat,, hi està centrada. En relació a la vaga de neteja, ja desconvocada, ha assenyalat que es notaran "moltes millores" quan vagin arribant els fruits del nou contracte, com ara la rebuda de nous vehicles. "Ara tot el focus estarà en fer que es desplegui el nou contracte", ha indicat. L'alcaldessa "entén perfectament" que hi hagi veïns que es queixin de, però ho ha circumscrit a "casos concrets", com ara al centre de la ciutat quan el turisme funciona "al 100%" durant l'estiu.

