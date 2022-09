​Localitzat amb hipotèrmia lleu un boletaire que s'havia desorientat als Rasos de Peguera

Els Bombers de la Generalitat van localitzar aquest dimarts a la nit un boletaire ambque s'havia desorientat per la zona delsEl cos d'emergències va rebre l'avís cap a les 18.00 hores. El boletaire s'havia separat del company cap a les 14.00 hores i no havia arribat al punt de trobada.va estar format per diverses dotacions del cos i sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Els efectius van trobar l'home cap a les 22.08 hores per la zona de la Torreta dels Enginyers i va ser traslladat fins a

