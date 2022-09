Troben el cos del pescador que va caure al mar prop d'Empuriabrava

A la recerca de Roses hi hem desplaçat helicòpter #maer amb efectius #GRAE i sanitari @semgencat, efectius #GRAESub, 2 embarcacions i 3 dotacions terrestres#Maer resseguirà la costa entre Cap de Creus i Cala Montgó i de tornada, des de Cala Montgó fins a Empúriabrava#bomberscat https://t.co/rzqsNiG5nY — Bombers (@bomberscat) September 19, 2022

Els serveis d'emergències han trobat aquest dimarts el cos sense vida delque va caure al mar a. A l'home se'l buscava des de diumenge. Segons Salvament Marítim, embarcacions que participaven en una regata han localitzat el cos a una milla de la platja de les Dunes, a Sant Martí d'Empúries.El cos ha estat traslladat al port de l'Escala per una embarcació de la regata, escortada per la Guàrdia Civil. El pescador,va llogar una embarcació pneumàtica a una empresa d'Empuriabrava.Els Bombers van rebre l'avís de lacap a quarts de dotze del migdia. Qui va alertar va ser la mateixa empresa, que es va trobar l'embarcació a unes quatre milles de la costa. El fet que a l'interior de l'embarcació s'hi trobessin canyes i altres aparells de pesca ja va fer pensar als equips de rescat que l'home no hauria pogut sortir de l'aigua després de caure-hi.El dispositiu de recerca s'ha fet per terra, mar i aire. Hi han participati els GRAE dels Bombers, entre altres. Els efectius han resseguit la costa entre eli la, i en tornada, des d'aquesta cala i fins a

