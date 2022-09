Dabiz Muñoz revalida el premi al millor cuiner del món i Joan Roca entra al top 3

és, per segon any consecutiu, el millor cuiner del món. El xef madrileny ha rebut la màxima consideració en el panorama culinari mundial en encapçalar la llista "" del 2022. El cuiner català del Celler de Can Roca,, ha escalat fins a la tercera posició del rànquing.Centenars de xefs d'arreu s'han reunit a lade Madrid, la seu d'aquesta edició, per conèixer els esperats resultats. Si bé, ha estat Muñoz qui s'ha aixecat quan s'ha anomenat el primer classificat. O el que és el mateix, al millor cuiner del planeta. Abans, però, s'ha posat en peu Joan Roca, que tanca el prestigiósAmb aquest títol, el cuiner madrileny ha revalidat la seva fita de l'any passat i ha sumat el guardó als de millor restaurant de Madrid i millor xef escollit per professionals, que també ha guanyat aquest 2022. "", s'ha sincerat, alhora que ha agraït el vot a tots els seus "col·legues".era l'estat amb més candidats en la present edició del "The Best Chef Awards", per davant d'Itàlia i França. Fins a 18 cuiners espanyols han entrat en la llista dels 100 millors del món, com és el cas deo dels germans. Sigui com sigui, la nit d'aquest dimarts ha estat rodona per Muñoz, Roca i la gastronomia mediterrània en general.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor