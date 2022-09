La desconeguda funció d'Android que pot estalviar-te molts maldecaps

Encens el telèfon mòbil, comproves lesi, sense voler, les elimines. Ja no saps quines novetats has rebut, quins missatges ni quines alertes. Vols tornar enrere, però ja no pots. És massa tard. O no. Si el teu telèfon mòbil funciona amb el sistema operatiuo amb algun de posterior, aquest problema té solució.va incorporar aquesta funcionalitat per la freqüència amb què els usuaris esborren per error les notificacions del seu dispositiu. Si bé, la gran majoria de gent desconeix que té a l'abast aquesta meravella tecnològica, que pot salvar-la de molts maldecaps. No cal patir ara que el sistema operatiu s'actualitzarà, perquè la novamantindrà l'eina.L'és un registre que emmagatzema tot el que el telèfon intel·ligent mostra com una notificació en les últimes 24 hores. En aquest marge de temps, l'usuari podrà recuperar els avisos i comprovar de què es tractava. A més, permet veure els missatges que el remitent ha eliminat després d'enviar-los. És necessari, però, activar aquesta funció, ja que no ve predeterminada.

