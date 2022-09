Deulofeu es destapa: «No diria que no al Madrid, seria una gran opció»

ho té clar, no tornaria al, però no s'ho pensaria dues vegades si elpica a la seva porta. Així ho ha explicat en una entrevista al diari Marca, en què ha valorat que "" al club blanc i que seria "una" jugar al Bernabéu.Una cosa no treu l'altra i el deno amaga que se sent molt atret per l'equip de. "M'encanta", ha admès. Tanmateix, ha assegurat que està "molt content per la gent del club" que la maquinària futbolística comenci a funcionar. "", ha valorat en referència al joc que mostra el conjunt blaugrana.Als seus 28 anys, Deulofeu està en el millor moment de la seva carrera i assegura que se sent "un". Aquest salt de qualitat, afirma, respon al seu canvi de mentalitat, que es comporta d'una manera molt més professional que en el passat. "", ha dit a l'entrevista.

