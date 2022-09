Rufián respon a Vox en català al Congrés per reivindicar Santa Coloma com a «bressol de la immersió»

«Le pido que hable en la lengua que todos entendemos, por favor»



El bilingüisme asimètric.



Tornen a retirar la paraula a l'@albertbotran al Congrés. pic.twitter.com/Hb4F9ZjXn9 — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 20, 2022

Vox tiene más fácil convencer a Olona de volver al chiringuito de la extrema derecha que a los catalanes de volverse contra un modelo de inmersión eficaz, bueno y de consenso.pic.twitter.com/iute2wgPQ9 — 🔻Joan Mena (@joanmena) September 20, 2022

ha denunciat aquest dimarts "opressió lingüística" dels castellanoparlants a Catalunya i ha reclamat l'aplicació dede la Constitució "de forma duradora i sostinguda en el temps". És el que planteja en una proposició no de llei que el partit d'ultradreta ha defensat al ple del Congrés d'aquest dimarts a la tarda.La iniciativa, que es votarà dijous,Els partits independentistes i sobiranistes catalans han carregat contra el discurs de Vox que sosté que a les escoles catalanes les famílies que volen que els seus fills estudiïn en castellà pateixen "", un relat que han subscrit PP i Cs.El portaveu d'ERC al Congrés,ha respost al partit d'ultradreta. Rufián ha defensat la immersió lingüística en un discurs en què feia una frase en català, que traduïa immediatament al castellà. D'aquesta manera, el portaveu dels republicans ha evitat ser cridat a l'ordre per la presidència del Congrés.Rufián ha criticati ha argumentat que "un extraterrestre no nacionalista espanyol entendria perfectament quin dels dos idiomes cal protegir". El republicà ha recordat que el castellà té unsmentre que el català en té 10 i ha instat el govern espanyol a aclarir "quin és el seu model de país".El dirigent d'ERC ha reivindicatque va ser "gràcies a la lluita de la classe treballadora". "Que jo pugui fer el que estic fent és una victòria de la classe treballadora", ha insistit Rufián, que ha recordat als diputats quecom vostès i fa quaranta anys ja els van guanyar a llocs com Santa Coloma de Gramenet; i ara, també ho farem", ha indicat.Per la seva banda, el diputat de la CUPha fet una intervenció en català i ha estat cridat a l'ordre diverses vegades fins que ha abandonat el faristol. El vicepresident del Congrés,, li ha retret que no entenia què estava dient i ha demanat que utilitzés la "llengua comuna".Diputats de la bancada de la dreta han reaccionat al discurs de Botran amb crits i picant de peus. El cupaire ha defensat que aquesta reacció al Congrésen un "bilingüisme asimètric", i que "l'única metodologia que assegura l'ús de les dues llengües és la immersió".La diputada del PSOEha carregat contra la ultradreta i ha argumentat que a Catalunya "les persones utilitzen més el castellà que el català en tots els àmbits de la seva vida". El diputat dels comuns"Treguin-se les màscares de víctimes en aquest tema quan són els hereus de qui va oprimir la riquesa lingüística d'aquest país", ha dit.

