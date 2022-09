Rosalía apunta a l'èxit als Grammy Llatins amb nou nominacions

aspira a ser la gran protagonista de la gal·la de la 23a edició dels, que se celebrarà el 17 de novembre a Las Vegas. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha estat nominada aquest dimarts a 9 premis, només per darrere de, que opta a 10 guardons. Entre les categories que pot guanyar, destaquen les de millor disc per "", millor cançó alternativa per "" i millor gravació de l’any per "", de la mà deA més, també opta als premis al millor disc de música alternativa per "Motomami", a la millor cançó alternativa i i millor vídeo musical curt per "Hentai" i al millor vídeo musical de versió llarga per "". El disc "Motomami" també està nominat en les categories de millor disseny d’àlbum i millor enginyeria de gravació.Rosalía es va consolidar com a fenomen musical a escala internacional, precisament, a la gala dels Grammy Llatins del 2019. El segon disc de l'artista catalana, "", va aconseguir cinc de les set estatuetes a les quals aspirava. Un any després, la cantant es va fer un espai propi a la 21a edició dels Grammy Llatins i va guanyar tres premis més.Aquí no acaba, però, la representació catalana d'aquest any., el quartet format a Barcelona, aspiren al Grammy al millor àlbum de música flamenca per "".podran aixecar, aleshores, el seu primer guardó a Las Vegas.

