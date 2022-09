TMB i sindicats no es posen d'acord: hi haurà vaga de busos per la Mercè

Hi haurà vaga d'autobusos durant lai els sindicats no han arribat a un acord per renegociar el conveni laboral de la plantilla, pel qual els treballadors estan cridats a aturar el servei les 24 hores deli en diferents franges horàries. La segona reunió de mediació ha finalitzat sense un acord, de la mateixa manera que la de fa una setmana.Més concretament, les aturades parcials seran. Els convocants acusen la direcció de TMB de bloquejar la negociació delde la plantilla d'autobusos i denuncien l'empitjorament de les condicions laborals. Aquest darrer factor provoca, segons els sindicats, que el servei que s'ofereix sigui "". Entre d'altres, demanen un increment salarial lligat a l'IPC.Els representants dels treballadors de la xarxa d'autobusos celebraran unael mateix dijous per ratificar les vagues parcials, que són les que coincideixen amb les festes de la Mercè. Si no canvia res a última hora, les celebracions, que es caracteritzen per la gran densitat de persones que hi assisteixen, estaran marcades pelsL'empresa, al seu torn, ha lamentat que la seva predisposició a negociar i a acceptar algunes de les condicions dels treballadors no hagi estat suficient per arribar a un acord. Fonts de TMB mantenen que els treballadors "" les propostes de l'operador. A hores d'ara, no està previst que les dues parts es tornin a reunir. Això no obstant, tant TMB com el sindicat es mantenenAixí doncs, la capital catalana no es deslliurarà de les vagues durant la seva festa major. Tot, després que ladecidís dilluns desconvocar la que hagués estat la primera vaga del servei de neteja en 40 anys. Tenia una durada de cinc dies -entre el 21 i el 26 de setembre- i afectava la neteja viària, la retirada d'escombraries i el manteniment del clavegueram de la ciutat.

