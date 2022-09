Robles nega que Defensa sigui responsable del canvi d'Alcarràs a Viquipèdia

La ministra de Defensa,, ha negat aquest dimarts que el ministeri deactués com a institució i sigui responsable de l' intent d'esborrar les referències a les càrregues de l'1-O a la. Segons la ministra, va ser "una acció individualitzada, d'una persona" que "ja està en coneixement de la". Robles ha retret aque utilitzi el Senat per "llançar el seu discurs" quan "el ministeri de Defensa no ha fet res del que diu", i "si hi ha un govern que ha apostat precisament per l'acord, el diàleg i la tolerància és aquest".L'article sobre Alcarràs de la Viquipèdia va ser modificat des d'un ordinador delhores després que la pel·lícula Alcarràs fos seleccionada com a representant espanyola als Oscar . La modificació va consistir a eliminar les referències a les càrregues policials que hi va haver al municipi durant eld'autodeterminació i a titllar la consulta d'il·legal. L'article va ser retornat a la versió inicial poc després.ERC va presentar diverses iniciatives sobre la qüestió i aquest dimarts Robles ha hagut de respondre una pregunta de la portaveu d'al Senat,, que ha reclamat explicacions sobre els motius pels quals el ministeri de Defensa va provar "d'ocultar lespolicials de l'1 d'octubre del 2017 a Alcarràs" a l'article de Viquipèdia sobre aquesta població."Temen la, i per això neguen una vegada i una altra el dret legítim a l'autodeterminació", ha dit Cortès, que ha qualificat "d'escandalós" que "un Estat que diu ser una democràcia utilitzi les seves institucions per deslegitimar una opció democràtica com és l'independentisme". "Si es penedeixen del que va fer lala solució no és esborrar-ho de Viquipèdia".Robles ha retret a Cortès que "imputi al ministeri de Defensa el que el ministeri de Defensa no ha fet en cap moment, perquè el ministeri de Defensa ni entra a la Viquipèdia ni té cap interès per ocultar cap, perquè no és la seva competència". "El ministeri de Defensa no ha fet res del que diu. Hi ha una, d'una persona que està ja en coneixement del ministeri fiscal", ha afirmat Robles, perquè "aquest govern quan diu una cosa la fa" i "aquest govern ha apostat per l'acord, la convivència i la tolerància".

