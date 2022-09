El 60% d'usuaris de patinet elèctric a Barcelona admeten que superen els límits de velocitat

El 60% dels usuaris de patinet elèctric a Barcelona admeten que circulen amb excés de velocitat, segons el "Segon baròmetre de la mobilitat en vehicle de mobilitat personal a Barcelona i els seus accessos" elaborat pel RACC. De la mateixa manera, sis de cada 10 reconeixen que se salten els semàfors si no hi ha altres vehicles circulant i que circulen contra direcció o per la vorera per guanyar temps.



Els accidents en patinet elèctric s'han duplicat des d'abans de la pandèmia i ja se'n registrena la ciutat comtal. Les dades són preocupants, fins al punt que el 60% dels usuaris del patinet elèctric enquestats pensen que, per poder circular, hauria de ser obligatòria unaper als qui no tenen permís de conduir i, per tant, no coneixen la normativa.

L'informe, que compta amb una mostra de 800 usuaris, indica que un 41% admet que utilitza auriculars mentre condueix malgrat no estar permès, un 16% afirmen que tenen el vehicle manipulat per incrementar la seva potència i un 32% declara no conèixer la normativa de circulació. Aquesta última dada, si més no, millora la registrada el 2021, quan se situava en el 51%.



Tanmateix, la majoria no estan satisfets amb la xarxa de carrils bici disponibles ni amb el seu disseny. Tampoc no veuen adequada la convivència amb altres usuaris. A més, 9 de cada 10 valoren negativament que no hi hagi un servei de lloguer compartit a Barcelona i a l'àrea metropolitana.

