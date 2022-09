El múscul que està desapareixent per l'evolució: encara el tens?

Encara que no ho sembli, l'ésser humà està enEls queixals del seny o els músculs de l'orella són algunes mostres de vestigis dels nostres avantpassats que encara podem trobar als cossos actuals. Es tracta d'elements que en algun moment de la humanitatperò que, per les condicions de vida actuals, ja no.Aquesta setmana, la xarxa s'ha omplert d'imatges d'un d'aquests vestigis: el múscul palmar llarg -també anomenat múscul palmar menor-. Aquest és un múscul que es troba al canell i quegradualment per l'evolució. Per als nostres avantpassats era útil per enfilar-se als arbres.El palmar llarg és prim i allargat;. Saber si el tenim és molt fàcil ja que, a més, és molt visible. Només cal col·locar el braç amb el palmell de la mà cap amunt i fer el símbol de "3" -amb el dit petit i el polze tancats-. Després, inclinant lleugerament el canell apareix completament.Si no el veus, és que ets del 14% més evolucionat.

