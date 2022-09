La CUP acusa el Govern d'«entorpir» el debat de política general amb «picabaralles buides»

El diputat de la CUPha dit que el Govern està "" elamb baralles partidistes "absolutament buides" i que no donen resposta a les crisis del país. "", ha reclamat. La CUP posarà "propostes de consens" damunt la taula, com acabar amb els desnonaments, "recuperar sobirania" en àmbits clau i estratègics com l'aigua o l'energia, reforçar els serveis públics amb una "línia pública única" en educació o sanitat."És imprescindible i cal un Govern que estigui menys pendent de les picabaralles i més pendent d'aturar els desnonaments", ha afirmat. En, la CUP admet que la situació està "encallada" i cal "situar nous escenaris". En aquest sentit, els cupaires traslladarà una proposta per sortir de l'atzucac i treballar diferents àmbits per aconseguir la independència. La CUP defensa tornar a situar el referèndum al centre del debat i aprofitar la finestra d'oportunitat d'Escòcia el 2024.Pellicer també ha dit que l'a què s'ha compromès el Govern "pot ser una primera pedra" però és "absolutament insuficient". "No garanteix l'accés a la llum a la gent ni fa front a la màfia de les grans empreses elèctriques", ha dit Pellicer, i ha assegurat que el nom d'"energètica pública" no respon a la realitat, segons els detalls que han transcendit. "És més aviat una comunitat energètica. És necessari però insuficient en un context en què la factura de la llum representa un 10% de la despesa de les famílies", ha detallat el diputat.La proposta dels cupaires passa per una empresa d'energia pública que s'ocupi de la generació, distribució i comercialització de l'electricitat i "garantir el dret a l'energia" dels ciutadans davant l'oligopoli de les empreses energètiques. "Cal tractar el subministrament elèctric com un bé bàsic, no com una eina per enriquir-se", ha assenyalat. Pellicer ha lamentat que el Govern no vulgui "substituir" les grans empreses. "", ha afirmat. "Ens sembla molt bé que es plantegi una comunitat energètica, però això no és l'empresa d'energia pública que necessita el país que ha d'abastir la ciutadania", ha afegit Pellicer.Pellicer ha recordat que avui fa cinc anys deli ha dit que, en el cas del setge policial a la seu de la CUP, els agents no tenien ordre judicial. "Fa cinc anys, la societat va descobrir com combatre un estat que no volia deixar votar: desbordant-los", ha afirmat, i ha assegurat que aquell dia es va expulsar la policia amb "la força de la gent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor