Més mesos de bitllets gratuïts a Renfe i preus reduïts al metro: la petició de l'Ajuntament de Barcelona

Petició dirigida a Estat i Generalitat

L'Ajuntament de Barcelonaallargar la política de bitllets gratuïts al servei de Rodalies i Mitja Distància de Renfe, alhora que demana aprorrogar també les tarifes reduïdes de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que impliquen serveis com el metro, l'autobús o els ferrocarrils. La proposta, plantejada per Barcelona en Comú, proposa que aquestes mesures anticrisii es garanteixi el poder adquisitiu de la ciutadania". Amb el posicionament favorable dels seus socis de govern, el PSC, i d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, els comuns han aconseguit aplegar una majoria àmplia per reclamar també que tant el govern central com el català incrementin les inversions en transport públic. La resta de grups, en canvi, s'han abstingut.De moment, els plans de xoc en la mobilitat, tant pel que fa a la gratuïtat a Rodalies i Renfe com pel que fa a les tarifes reduïdes a la meitat en títols com la T-Usual o la T-Casual, tenen la durada garantida fins al 31 de desembre. Davant d'això, la tinenta d'alcaldia de Mobilitat,(BComú), ha denunciat que. En aquest mateix sentit, la tinenta d'alcaldia de Coordinació Territorial i Metropolitana del consistori,(PSC), ha incidit en què la mesura sobre el transport públic està sent un èxit que pot arribar a alleugerir la despesa de "fins a 250 euros" en algunes famílies, però ha introduït un matís. Ha reivindicat que aquesta pròrroga no potAlhora, Sanz ha plantejat la possibilitat de bonificar bitllets de transport, com una alternativa a la gratuïtat.Un dels elements destacats d'aquesta votació és que, precisament, la secunden els partits presents en els governs als quals s'adreça la petició. Tant comuns com socialistes, a l'Estat, com republicans i Junts, a la Generalitat. Així i tot, el regidor d'ERCha matisat que vota a favor d'aquesta proposta amb una gran incògnita incòmoda, de fons. “Hauríem de veure comde l’ATM, que és fràgil, entre altres motius per la manca d'inversió de l'Estat", ha etzibat. Una por que també han compartit altres grups com PP i Ciutadans, que han incidit en el pes negatiu que pot tenir aquesta rebaixa d'ingressos públics en altres serveis essencials.Igualment, la proposta ha acabat d'amanir una Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat especialment crítica amb el servei habitual de Rodalies. Especialment, després de setmanes d'incidències habituals. De fet, afegint-se a un debat que les últimes setmanes ha agafat embranzida , la mateixa comissió ha tirat endavant una petició d'Esquerra Republicana perquè es reclami a l'Estat quea la Generalitat, incloent-hi els recursos i finançament corresponent. En aquest cas, els grups que han avalat la petició han estat Barcelona en Comú i Junts per Catalunya.

