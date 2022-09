Això diu la misteriosa carta que Carles III va deixar al fèretre d'Elisabet II

El va enterrar dilluns qui va ser la seva monarca durant 70 anys,. És el fi d'una era i el naixement d'una nova, la del regnat de Carles III . Les imatges del nou rei emocionat durant l'entrada del fèretre a l'església s'han viralitzat a les xarxes socials, així com la nota que hi va deixar amb la corona de flors durant la cerimònia.La carta deia: "". Però, per què R? Carles no té cap cognom o segon nom que comenci amb aquesta lletra. R fa referència a la paraula llatina "", que significa rei. Així doncs, només els monarques la poden emprar per firmar les seves notes.El funeral d'estat , sense precedents en el planeta, va aplegar monarques, líders i presidents de tot el món. A més, unes 2.000 persones es van congregar a l', a poques passes del, per seguir l'ofici religiós de l'que va dir adeu a Elisabet II.

