Justin Trudeau, enxampat cantant en un bar abans del funeral d'Elisabet II

PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl — Brian Lilley (@brianlilley) September 19, 2022

El primer ministre del Canadà,, cantantacompanyat d'un piano en un bar de. És el que es pot veure en el vídeo que circula per les xarxes socials i que va ser enregistrat a les instal·lacions de l'hotel on s'allotjava els dies previs al. Per molt popular que sigui la cançó de, el dirigent ha estat molt criticat per l'escena. Fins al punt que el seu equip de premsa ha hagut d'emetre un comunicat per donar explicacions.Les imatges són més greus si es té en compte que la reina d'Anglaterra també és la cap d'estat del Canadà, que forma part de la. Per aquest motiu, molts s'ho han pres com una ofensa i l'han acusat de faltar al respecte a la recentment difunta monarca. "", es pot llegir als comentaris del polèmic vídeo."Després del sopar de dissabte, Trudeau va concertar una petita reunió amb membres de la delegació canadenca i van rebrea sa majestat", ha justificat un portaveu del polític. Homenatge o no, les explicacions no han convençut als britànics.

