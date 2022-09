El Prado reconeix que té 25 obres requisades durant la Guerra Civil

Elha reconegut que està en possessió de 25 obres requisades per la. En un exercici de transparència, el museu ha publicat la llista completa de les obres que, probablement, van ser confiscades per la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. De totes les obres entregades al Prado, 17 van ser entregades al principi del règim franquista, entre 1940 i 1942. La resta, més endavant.Les pintures requisades són d'artistes de renom com. Ara bé, segons els experts, la xifra podria ser molt més alta. La investigació sorgeix del catedràtic i professor emèrit Arturo Colorado Castellary, les obres requisades en període de guerra podria comptar-se per desenes. El Museu del Prado, per això, ha decidit aclarir si moltes més obres de les que té en possessió han sorgit d'aquestes confiscacions franquistes.L'objectiu, però, és contextualitzar les seves obres i, sobretot, complir tots els requisits legals ials seus propietaris legítims. Moltes d'elles han passat per altres col·leccions en les últimes dècades: des del Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo o el Reina Sofia, tres dels edificis de conservació d'art més importants de Madrid.

