Alarmant avís d'una periodista propera al govern rus: «O guanyem ja o guerra nuclear»

Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны.



Не могу разглядеть ничего третьего. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 20, 2022

"Aquesta setmana marca la vigília de la nostra imminento la vigília de la". Aquest missatge d'una periodista propera al govern rus ha encès totes les alarmes sobre l'estat de la guerra a Ucraïna., redactora en cap de, creu que aquesta setmana serà clau pel desenllaç del conflicte i no veu una tercera via més enllà de la dicotomia que ha explicat.Mentrestant, creixen cada cop més els rumors d'una mobilització general a Rússia i de la declaració de guerra, ja que fins ara el govern desempre ha parlat d'"operació militar especial". D'altra banda, els prorussos dels territoris de Donetsk i Lugansk han anunciat per aquesta mateixa setmana un referèndum per annexionar-se a Rússia.I tot després que aquest mes hagi estat el de la contraofensiva. Ucraïna ha sorprès Rússia i ha recuperat part del territori que va ser envaït a l'est del país. El president ucraïnès,, ja assegura que el seu exèrcit ha recuperat 3.000 quilòmetres quadrats durant la primera quinzena de setembre mentre que el ministeri d'rus assegura que la replegada de tropes forma part del pla establert pel

