La Moncloa rebaixa l'IVA del gas al 5% i critica el PP per «reduir impostos als rics»

Lamostra múscul social mentre critica durament ladel PP, després que ahir la, en mans dels conservadors, anunciés la supressió de l'. L'executiu espanyol ha aprovat aquest dimarts diverses mesures per respondre a la crisi, la més destacades de les quals són lai laper reforçar la xarxa de l'atenció primària. "Es tracta de protegir els sectors més vulnerables", ha assenyalat la ministra de Política Territorial i portaveu,qui ha remarcat que la sanitat és el "pilar bàsic" de l'. Ha assegurat que els beneficiats per la fi de l'impost de patrimoni són "uns pocs, uns elegits", els que tenen un patrimoni superior a un milió d'euros.La portaveu ha afirmat que la decisió del PP a Andalusiade la gent. Rodríguez ha assegurat que el govern espanyol fa ", com s'ha fet amb l'IVA" mentre que el PP opta per "beques als rics". S'ha preguntat retòricament "de quin lloc està" el Partit Popular, contestant que el govern de Pedro Sánchez està "amb la immensa majoria, amb els més vulnerables"., ha destacat. Sobre la proposta del ministreperimpostos davant la competència establerta entre autonomies en matèria fiscal, la portaveu ha respost que el mateix ministre ha dit que és una opinió personal.Isabel Rodríguez ha vinculat fiscalitat i finançament, tot subratllant que els impostos són un recurs essencial per preservar els serveis públics, preguntant-se si el discurs fiscal d'respon a la. "Prefereixo pensar que és el primer perquè la insolvència es pot resoldre". "És decebedor que el PP de Feijóo no hagi donat suport a la rebaixa fiscal per a les famílies o les mesures de gratuïtat en el transport", ha recalcat la portaveu.Rodríguez ha comparegut amb la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic,, i la titular de Sanitat,. La reunió d'avui l'ha presidit la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ja quees troba a Nova York amb motiu de l'assemblea general de les Nacions Unides.Teresa Ribera ha explicat les mesures adoptades avui. Ha recordat les decisions adoptades fins ara per gravar els beneficis extraordinàries de les elèctriques, per ajudar els consumidors vulnerables, o per mantenir l'alleugeriment fiscal. decret llei que inclou reduir temporalment iva del gas natural del 21 al 5%, estalvi pels consumidors de cara a l'hivern, aplicada fins al 31 de desembre,També ha anunciat més suport a les plantes de cogeneració. Ribera també ha anunciat l'ampliació dels terminis de pagaments d'hipoteques pels afectats pel volcà de la Palma.Carolina Darias ha detallat el pla de 172 milions a l'atenció primària, en una línia finalista que s'ha anat concretant amb les autonomies. Inclou la possibilitat d'adquirir material diagnòstic i d'optimitzar els processos administratius perquè la prestació sigui més àgil.

