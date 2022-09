Quin és l'origen de la Festa de la Mercè?

La Mercè, patrona de Barcelona

Quins són els orígens de la Festa Major?

L'evolució de les Festes de la Mercè

Fa 150 anys que Barcelona celebra les Festes de la Mercè, que posen al centre de la capital catalanaTot i que depenent de l'any -i, sobretot, de l'època- s'organitzen unes activitats o unes altres, en les darreres dècades les protagonistes indiscutibles han estat laAmb la intenció d'homenatjar la que és patrona de la ciutat des del segle XIX, del 23 al 26 de setembre els carrers tornaran a omplir-se d'espectacles, concerts i altres esdeveniments culturals. Gairebé la majoria de barcelonins hi seran presents; no obstant això, n'hi ha que encara no coneixen l'. Per això, avui t'expliquem per què se celebra la Mercè.Per contextualitzar l'origen de les festes, cal remuntar-se al 24 de setembre de. Segons explica la llegenda, va ser la nit en què la Verge es va aparèixer alTal com recull l'Ajuntament de Barcelona, va demanar-los la creació d'una ordre de monges dedicades a salvar cristians empresonats per sarraïns. Cal tenir present que eren anys deTanmateix, no va ser fins a l'any 1687 que la Verge de la Mercè va ser reconeguda com a patrona de Barcelona. I quina va ser la causa? Unava sacsejar la ciutat i els habitants, desesperats, van demanar ajuda a la seva figura. En acabar la crisi, elva nomenar-la patrona. No obstant això, la institució religiosa va fer-se esperar iEl fet que eldeclarés la Verge de la Mercè patrona de la ciutat va ser cabdal per a la celebració de la festivitat. En un primer moment, s'organitzaven diversos esdeveniments i actes al setembre, però no s'englobaven dins d'una celebració específica.El polític, aleshores regidor de la ciutat i a punt de convertir-se en alcalde, va fer un pas més enllà i va impulsar la. Aquesta tenia un caràcter cívic i incloïa celebracions de tarannà popular i adreçades al poble barceloní.Per tant, el 1871 és el primer any que oficialment van celebrar-se les festes de Barcelona, però al llarg de la trajectòria ha patit diversos alts i baixos a causa de laque va desencadenar. Les Festes de la Mercè van reprendre la normalitat el, el mateix any en què va retornar la democràcia al territori espanyol.En els últims 45 anys, la Festa Major de Barcelona s'ha celebrat de forma ininterrompuda, a excepció de l'any de la, i amb la cultura i tradició catalana per bandera. Així i tot, en consonància amb l'evolució de la societat, hi haque condicionen la programació i els serveis oferits durant les festes.El programa de la Mercè de 1977 preveia un centenar d'actes; l'any 2022 s'han superat les, repartides entre els districtes de la ciutat. D'aquesta manera, s'ha convertit en lai la jornada on conflueixen les tradicions d'arreu de Catalunya.Enguany és una Mercè especial perquè, amb el record de les restriccions per Covid-19 encara present en la memòria col·lectiva, els esdeveniments se celebren. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que s'han organitzat les festes amb una perspectiva, un fet important si es prenen de referència les dues agressions homòfobes de les festes de Sants o l'agressió sexual en la Mercè de 2021.En concret, s'ha habilitat un punt per "informar, sensibilitzar i actuar coordinadament en cas d'agressions sexuals i per LGTBI-fòbia" a latal com ha especificat l'alcaldessa Ada Colau en la programació.Així, les Festes de la Mercè tornen un any més a la capital catalana per deixar de costat definitivament els límits estrictes de la Covid-19 i per celebrar la història, la cultura i la tradició catalana.

