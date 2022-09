Els comuns obligaran ERC i Junts a posicionar-se sobre l'impost de patrimoni al Parlament

El debat de política general al Parlament comença a prendre forma. Començarà el dimarts vinent a les 11.30 hores del matí amb el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i acabarà el divendres amb les propostes de resolució dels partits. Aquesta setmana els grups polítics, en un continu degoteig, aniran explicant algunes de les iniciatives que presentaran. Aquest dimarts ho han fet els, que han avançat que portaran a votació elamb una proposta sobre la, un nou pols que podràles relacions entre ERC i Junts, que tenen visions oposades sobre aquesta qüestió."Volem que el Parlament es manifesti sobre la necessitat de mantenir l'impost del patrimoni a Catalunya.Volem", ha declarat el portaveu dels comuns,en roda de premsa, després d'alertar que revisar aquesta fiscalitat, com ha proposat Junts , seria "fer una passa enrere". "Madrid i Andalusia ja han anunciat que suprimeixen l'impost de patrimoni per seguir aprofundint en la seva voluntat de ser un paradís fiscal pels rics, i davant d'aquesta realitat cal que el govern es posicioni: comparteixen el projecte fiscal d'Ayuso?", ha preguntat el portaveu.Des de l'espai dels comuns, han incidit que Catalunya no ha d'aspirar a ser "" i que, per tant, no es pot renunciar a tributs "clarament redistributius" com és el de patrimoni. Per últim, els comuns, que fa temps que es reivindiquen per entrar a negociar als pressupostos, han fet un advertiment als dos partits del Govern: "Si no hi ha un compromís clar en aquest sentit,".Va ser a mitjans de juliol quande la fiscalitat, en el marc del congrés del partit. La ponència sectorial va acordar treballar per lai donacions i obrir el debat sobre la convenència d'abordar la supressió de l'impost de patrimoni. Pocs dies després, en sessió de control, Aragonès va rebutjar aquestes decisions en matèria fiscal adoptades pel socis, i va defensar mantenir figures impositives "redistributives". A més, va alertar que la supressió d'aquests impostos no forma part del pla de Govern acordat entre ERC i Junts.Ara els dos partits s'hauran de posicionar amb el seu vot en el debat de política general, el test d'estrès dels dos partits del Govern tot i que aquest dimarts Junts ha rebaixat el to i ha negat que aquest debat sigui, com va apuntar inicialment, "el límit" per prendre la decisió sobre la possible sortida de Govern. Sigui com sigui, aquesta votació podrà també marcar la imminentde la Generalitat. En aquesta equació, tot indica que, ja que a banda de la negativa d'ERC, els possibles socis per negociar -PSC, CUP i comuns- ja s'han manifestat contraris a eliminar els impostos vigents.

