La Generalitat no entrarà en cap «subhasta populista» amb Andalusia per l'impost de patrimoni

La portaveu del, ha assegurat aquest dimarts que no entraran en capambdesprés que anunciés la supressió de l'impost de patrimoni a la comunitat per atraure rendes altes, entre les quals catalanes. ". Catalunya decidirà quins impostos requereix tenint en compte les necessitats dels seus ciutadans", ha apuntat Plaja. Moreno va explicitar aquest dilluns la voluntat de l'executiu regional de sumar grans fortunes per tal que "contribueixin" amb els seus impostos a la comunitat.", va justificar. Aquest paquet de mesures ha de permetre ingressar 360 milions a les arques públiques, segons el dirigent del PP andalús. Sigui com sigui, 16.785 ciutadans deixaran d'abonar l'impost, tal com indiquen les dades del 2020 de l'. La proposta fiscal "revolucionària" de Moreno també inclou la variació a la baixa, d'un 4,3% menys, dels tres primers trams de l'. Pretén, així, mitigar els efectes de la inflació. "Nosaltres treballem per administrar tots els impostos", ha ressaltat la portaveu de l'executiu.Plaja també s'ha pronunciat sobre el plantejament que ha fet aquest dimarts el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, sobre la possibilitat de recentralitzar impostos per "evitar" la "competència" entre autonomies . "En matèria d'impostos, la centralització mai és la millor de les opcions, ha apuntat Plaja. Escrivá ha considerat un "despropòsit" que hi hagi pugna fiscal entre les comunitats autònomes, i ho ha atribuït al disseny "millorable" del finançament autonòmic.

