La Generalitat exigeix a l'Estat accelerar «sense excuses» el traspàs de Rodalies

El vicepresidentha traslladat aquest dimarts la "preocupació" alper la situació "insostenible" que viu el servei de, que només ha funcionat sense incidències durant un dia laborable aquest mes de setembre. Puigneró, que ha presidit la reunió de l'executiu en substitució de Pere Aragonès -de viatge oficial a Nova York-, ha indicat que ja no hi ha "excuses" ni "disculpes" per no abordar el traspàs integral de Rodalies, que es troba congelat des del mes de maig . Les obres a La Sagrera, que duraran tres mesos, han aguditzat els problemes en el servei El compromís de crear unsobre el traspàs es va pactar en la comissió bilateral del 2 d'agost del 2021, i finalment es van acabar celebrant tres reunions. La primera va ser el 15 de desembre de l'any passat, mentre que enguany hi ha hagut trobades el 8 de febrer i el 9 de març. Les dues parts es van estar intercanviant documents entre els mesos d'abril i maig - en ple xoc entre governs per l'esclat del Catalangate -, però al maig es van trencar les converses. Puigneró, per carta, va reclamar la setmana passada accelerar el traspàs integral de la gestió de Rodalies Des de l'executiu espanyol assenyalen que la Generalitat es va "despenjar" amb un document que no estava "consensuat", i que això va encallar les converses pel traspàs. Aquest document, sempre segons la versió estatal, va ser elevat "sense treball previ" a la, i no es va poder continuar amb la negociació. Fonts de l'executiu català, en tot cas, remarquen que el canvi de titularitat del servei és "possible", i que només és qüestió de "voluntat política".Elsque han mantingut els últims mesos Puigneró i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, no han encarrilat el traspàs. El vicepresident, en una compareixença a Madrid el novembre de l'any passat, va assenyalar que l'assumpció d'aquestes competències havia encetat el "camí definitiu" , però els avenços encara no han arribat malgrat que la Generalitat ho veu. Fa tres setmanes, de fet, es va posar en marxa una subdirecció general per afavorir el traspàs Només Renfe, argumenta el govern espanyol, disposa dels recursos necessaris -personal, tallers i trens- per operar el servei, de manera que la Generalitat -fins que no licitin el contracte a un nou operador quan es liberalitzi el sector a partir del 2027- hauria de garantir amb contracte a l'operador estatal que els diners de la Hisenda espanyola planificats per a Rodalies es destinen efectivament per aquest propòsit. De moment, l'administració catalana ha adjudicat al'explotació del servei a l'aeroport del Prat pel nou accés i les Rodalies de

