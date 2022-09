A ver a verrrr el 7 de Octubre sale a la luz algo así como mi primer disco: LA EMPERATRIZ!!! Gran parte de las canciones que lo conforman ya son vuestras, otras inéditas lo completan📝📝📝📝Gracias por estar ahí os quiero mucho!!!! 👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍👼🤍 pic.twitter.com/ZxWAkpV4SK — Rigoberta Bandini (@rigobandini) September 19, 2022

La cantant catalanapublicarà elel seu primer disc, anomenat. A través del seu compte de Twitter, l'artista ha detallat que l'àlbum combinarà temes ja coneguts per l'audiència amb cançons inèdites. A més, Bandini ha compartit en exclusiva la, un dibuix d'un cel pintat peri que té a la cantant com a protagonista.L'anunci ha estat molt celebrat a les xarxes socials, ja que al juliol Rigoberta Bandini va anunciar la intenció de deixar els escenaris després de la seva gira. ", va explicar en una entrevista a MovistarPlus+. Ara bé, va avisar que, tot i acomiadar-se dels focus, "feina hi haurà".

