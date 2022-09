Deixen en llibertat tres dels cinc detinguts per l'assalt mortal al bingo de Tortosa

com a presumptes implicats en l'assalt mortal a un bingo de Tortosa han quedat en llibertat només unes hores després del seu arrest aquest dilluns al vespre, segons han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra.aquestes tres persones, entre les quals hi ha una dona,- que està sota secret de sumari-Això sí, està previst que durant les pròximes hores passin a disposició judicial els altres dos detinguts -sota custòdia policial- als quals es relaciona ambi amb les ferides per arma de foc a un client. Un d'ells és menor d'edat, així que serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors.L'operatiu per la detenció dels sospitosos va tenir lloc entorn de la catedral de Tortosa en una operació coordinada amb la policia espanyola. El succés va tenir lloc cap a les 00:50 hores en el bingo Vali, situat a ladel municipi tarragonès. La treballadora que van assassinar els lladres tenia 50 anys i era originària de, on havia nascut i crescut, però feia uns anys que residia a Tortosa. L'home ferit és veí de, de 41 anys, que va haver de passar per la unitat de medicina intensiva després d'haver rebut un tir a l'espatlla per part dels atracadors.Segons fonts consultades per l'ACN, els atracadors van accedir al local vestits de negre i encaputxats. Quan marxaven, just després que la víctima mortal activés l'alarma, li haurien disparat a boca de canó.

