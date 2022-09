TMB utilitzarà l'energia de frenada de metros i autobusos per estalviar i reduir emissions

(TMB) està impulsantper reduir el consum elèctric i les emissions de CO2, a més d'aconseguir unde fins a. Es tracta d'un pla d'eficiència energètica que es va iniciar fa 20 anys, però que, donat el context actual derivat de la guerra d'Ucraïna, s'agilitza durant els pròxims 8 anys. "La crisi energètica fa encara més necessària l'aposta per l'autoconsum i la reutilització de l'energia", ha dit la presidenta de TMB,en la presentació del pla."És unmoltamb el qual TMB se situa aa l'hora de prendre mesures per estalviar energia", ha assegurat el conseller delegat de TMB,Donat que TMB és un dels grans consumidors d'energia de l'entorn i de l'Estat i que l'evolució dels darrers anys és de creixement, ja que, segons han explicat, també ha crescut el consum del transport públic a l'àrea metropolitana, des de la companyia asseguren estar treballant des de fa temps per reduir aquest consum energètic.Així, el nou pla d'eficiència energètica, tal com ha detallat Lertxundi, té set objectius: ús més eficient de l'energia, reducció de l'impacte ambiental, ús d'energies renovables, recuperar l'energia residual, millorar el confort de l'usuari, reduir la inversió en noves infraestructures i contenció de la factura elèctrica. Fent referència a aquest darrer punt, Bonet ha detallat que durant el 2022 el cost de lrespecte a anys anteriors.Amb la implementació del pla, TMB podrà, tot i la demanda creixent d'usuaris, que actualment està en el "moment històric" de més consum de la xarxa de transports de TMB. Més enllà de l'estalvi econòmic de 27 milions d'euros anuals un cop el pla estigui totalment implementat, la companyia podràenergètic total de la companyia serà l'equivalent alde Catalunya en un any.Pel que fa a la xarxa de, el seu director, Òscar Playà, ha detallat que un 70% de l'energia consumida és per moure trens i alimentar els equipaments dels mateixos trens. En aquest sentit, Playà ha esmentat els projectes "" i "" i el "" com les accions més rellevants en aquesta xarxa. Sobre ña primera, destaca l'ús de l'dels trens peri proporcionar energia a altres trens o autobusos de TMB. El nou sistema, que també s'aplicarà en autobusos permetrà utilitzar l'energia de frenada perEn el cas de la xarxa de, destaca la implantació d'en totes les cotxeres -Horta, Triangle i Zona Franca- perquè siguini, a més, puguin col·laborar en la càrrega de bateries dels autobusos elèctrics. En aquest sentit, TMB ha donat a conèixer la licitació d'unaque s'instal·larà a les tres cotxeres i comptarà, en la primera fase, amb 208 carregadors.

