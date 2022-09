Una discussió per una plaça d'aparcament, motiu del tiroteig mortal a La Mina

Ja sabem què va passar aquest dilluns perquè un home decidís treure una arma de foc i tirotejar un altre al carrer Rosalia de Castro del barri de La Mina , a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). Segons ha transcendit, els individusa última hora de la tarda. La discussió va anar pujant de to fins a acabar a trets.A més a més, veïns del barri han explicat que ambdós homes pertanyien a, motiu que podria explicar l'evolució de la conversa. La víctima tenia 44 anys i vivia al carrer de Mart. Quant a l'agressor, diverses persones l'han descrit com un home quetéTot i que l'agredit es va traslladar d'urgència a un centre sanitari, res es va poder fer per salvar-li la vida. Amb la seva mort, s'eleven a tres els assassinats a La Mina en només tres dies, els dos últims també per arma de foc.L'alcaldessa de Sant Adrià,, ha condemnat els fets i ha defensat que "la Mina mereix dignitat i poder fer vida normal i segura". En aquest sentit,de les "forces d'ordre públic i les actuacions judicials" a la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor