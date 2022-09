La pel·lícula que arrasa a Netflix i conté una cançó en català a la seva BSO

El 16 de setembre va aterrar a Netflix una nova pel·lícula adolescent que prometia fer les delícies dels amants del gènere de les(traduïda al castellà com). El que no esperava ningú, encara menys a Catalunya, és que el film dirigit per(responsable de títols com la sèrie) amagar una cançó molt coneguda al nostre país en la seva banda sonora. En un moment de la pel·lícula, apareix un dels senzills més reproduïts de la cantant catalana Rosalía (coneguda per) is (protagonista de) són acompanyades per una cançó en català interpretada, ni més ni menys, per l'artista de Catalunya més internacional de l'actualitat. Encara que sembli mentida , la de Sant Esteve Sesrovires ha aparegut en una llarga llista de pel·lícules i sèries, a més de ser una de les actrius secundàries d'altres títols com(2019) de Pedro Almodóvar.Rosalía apareix a(la versió de 2019) amb, cançó que també sona a la sèrie. La mateixa Milionària també sona al film espanyol, amb Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas i Andrea Duro com a protagonistes., una de les sèries de major èxit de Netflix, també inclou una de les seves cançons. Bagdad, del disc El Mal Querer. En una participació original, fins i tot, Rosalía va interpretar la lletra de la cançó inicial de la sèrie

