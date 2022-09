Augmenten a quatre les denúncies a una figura històrica de l'hoquei de Mataró per abusos a menors

El membre històric del Club d'Hoquei Mataró, investigat per presumptament haverha rebut aquest matí una altra denúncia, tal com han comunicat els Mossos d'Esquadra a EuropaPress. La víctimaen el moment dels fets.Els afectats van denunciar el mateix modus operandi del sospitós: el primer i el tercer fan referència a abusos comesos fa prop d'una dècada, mentre que el segon relata fets de fa 40 anys. Després de rebre la primera denúncia el 28 de juliol, els Mossos van prendre declaració al denunciat i van enviar el cas alPer la seva part, elva publicar un comunicat on explicava que l'home acusat és una "persona llargament lligada" a l'entitat. La junta directiva va condemnar els fets, es va posar "a disposició del denunciant i altres possibles víctimes" i es va comprometre as per col·laborar amb les autoritats. Ara per ara, els agents policials continuen investigant.

