Avís de fortes pluges a tot el país durant el cap de setmana: perillen les festes de la Mercè

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dimecres 18.00 a 24.00 TU



➡ Dijous 00.00 a 06.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 2/6 pic.twitter.com/9GX1KcgF6f — Meteocat (@meteocat) September 20, 2022

. Les previsions meteorològiques presenten un panorama passat per aigua en els pròxims dies, sobretot a partir de divendres a la tarda, quan comença la tardor.l'aigua pot afectar de manera severa les celebracions de les festes de la Mercè de Barcelona durant els tres dies, inclòs el dilluns de pont. Les temperatures també cauran a partir de dissabte, amb una mínima notable a tot el país diumenge.Segons les primeres prediccions del, aquest panorama de pluja no arribarà fins divendres, tal com marquen també les previsions dels serveis meteorològics de TV3. Dijous només afectaran els ruixats a certes zones del Pirineu. També a l'extrem sud del país, de caràcter fort o moderat.Lesal llarg de la setmana, descendiran a tot Catalunya. El matí de dijous serà l'últim dia abans del cap de setmana amb sol i unes temperaturesuna mica més altes que la mitjana de tots els dies anteriors.La previsió per a, que patirà un canvi radical. Dimecres les pluges seran minses i poc abundants. Només s'esperen a certes zones del Pirineu i del Camp de Tarragona.fins a la tarda de divendres, que començarà tota la pluja. Les previsionsde cara al pròxim cap de setmana (com va passar amb les prediccions de la setmana anterior), peròdel dissabte i del diumenge.

