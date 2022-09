La grua municipal de Barcelona val 80 euros més que la mitjana espanyola

El servei de grua municipal deval 80 euros més que la mitjana espanyola. Això és el que es desprèn d'un estudi de l'(OCU) que xifra el cost d'aquest servei en 198 euros a la capital catalana i en 117 a la mitjana de l'Estat. La mateixa entitat ha denunciat diferències de fins al 300% en el cost de les grues municipals de les principals ciutats de l'Estat.Amb aquestes dades, l'assegura que molts ajuntaments troben en la taxa de retirada i dipòsit dels vehicles una manera senzilla per augmentar la recaptació d'impostos, convertint-la en una "". L'estudi també suma el cost extra de tenir el cotxe custodiat aldurant 25 hores, fet que l'OCU critica perquè "és més car que fins i tot en els serveis privats".Cal recordar que, tal com recull la, un vehicle pot ser retirat de la via pública per l'Ajuntament i el seu servei de grua municipal quan suposi un, afecti lao estiguide manera incorrecta.Així doncs, sumant el servei de grua i dipòsit, la ciutat més cara ésamb un preu de 205 euros i ja per darrere s'hi troba Barcelona amb aquests 198 euros, i, amb un cost de 185,95 euros. Pel que fa a la resta de ciutats catalanes incloses a l'estudi, hi destaca(154,20 euros),(119,58 euros) i(108 euros). Les ciutats més barates de l'Estat són(51 euros) i(55 euros).

