El Govern «s'aïlla» de la crisi ERC-Junts

"Reitero que elcontinuades de l'inici de la legislatura". Aquesta és la fórmula que ha fet servir la portaveu de l'executiu,, per respondre a les múltiples preguntes centrades aquest dimarts en la crisi oberta entre. Segons Plaja, el Govern és "l'últim espai" en el qual "repercuteixen" les diferències "evidents" existents entre els socis, que continuen enrocats sobre com reprendre el procés independentista i com estructurar elssobre el projecte nacional inclosos en l'acord de legislatura signat el maig del 2021. La portaveu de l'executiu, a banda, ha indicat que la prioritat és aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023, un cop la setmana passada es va fixar el sostre de despesa La presidenta de Junts,, ha assenyalat en una entrevista a Els Matins de TV3 que el debat de política general " no és cap límit" -tot i que fins ara s'havia situat tot el calendari en base al primer gran episodi parlamentari de la temporada-, i també ha puntualitzat que el seu partit no ha fixat cap "ultimàtum" a ERC. Borràs ha recordat que en el debat d'investiduraes va comprometre a culminar la independència i ha defensat que l'acord de legislatura es va fer per això. "Si ens fem retrets entre nosaltres contribuïm al desànim. Si ens equivoquem del veritable enemic no ens acostem a la independència", ha ressaltat la presidenta suspesa del Parlament.Al marge de la batalla pel relat, en les últimes hores no hi ha hagut moviments significatius, encara amb el record de la cimera de la setmana passada molt present . El llistat de greuges que presenten les dues formacions és tan llarg que s'ha arribat a un punt en què costa, fins i tot, afegir-ne de nous, com és el cas de les declaracions de Junqueras., repeteixen a Junts, i de moment a ERC opten per mantenir la posició. Ni tan sols es mostren disposats a explorar posar en marxa larecollida en l'acord de Govern, perquè consideren que ja es va provar -en reunions setmanals durant bona part de l'any passat- i que qualsevol entesa seria desprésper una part substancial dels socis de coalició."No ens sentim interpel·lats", assenyalava ahir al matí la portaveu d'ERC,, en la roda de premsa posterior a l'executiva, per fer referència a "l'ultimàtum" fixat per Junts de cara al debat de política general . "Que no traslladin els seus debats interns", va remarcar Vilalta. Dins del partit de Borràs i Turull hi continua havent debat sobre la qüestió, però formalment es va aturar -a nivell d'executiva- a, el 29 d'agost, quan es va consensuar que s'esperaria al debat de polític general per prendre qualsevol decisió sobre el futur de l'executiu. Tant el secretari general del partit com, president del grup parlamentari, són partidaris de mantenir la coalició, posició que comparteixen amb ganes consellers comEn el cas de Borràs i el seu entorn, la distància amb el Govern no és nova -la presidenta suspesa del Parlament-, i s'ha anat solidificant amb el pas dels mesos. Turull és vist per ERC com el dirigent que més pot ajudar a esquivar la trencadissa -abans de l'acord de legislatura, quan tot semblava embarrancat, es va oferir a Aragonès per desbloquejar la situació -, però necessita que el president faci unper apaivagar les veus favorables a trencar la coalició. Segons Rius, encara "val la pena" governar plegats, però cal. La posada en marxa de múltiples grups de coordinació inclosos en el pacte de l'any passat, però, no han evitat que les friccions continuessin protagonitzant la relació ERC-Junts.

