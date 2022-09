Aquesta és la controvertida proposta del govern suís per estalviar aigua

La ministra suiza propone la ducha en pareja para ahorrar agua.

Yo voy más allá y propongo lamernos unos a otros como los gatos para hacer el enjabonamiento más sostenible.

Verás como mi mujer me dice que me duche con mi madre... — Raboloco (@Rblc8) September 20, 2022

La ministra de Medi Ambient de Suïssa, Simonetta Somaruga, ha fet unaLa idea ha generat un notable rebombori a les xarxes socials, que s'han omplert de crítiques, bromes i aplaudiments. És a dir, d'opinions de tota mena.Segons el govern suís,perquè "a una certa edat, deixa de ser apropiat per a tothom". Aquest col·lectiu tindria a les seves mans, també segons fonts institucionals, reduir fins a un 15% el consum d'aigua.Concretament, la proposta que ha posat damunt la taula Suïssa són les dutxes grupals. En particular, la ministra de Medi Ambient ha parlat deCom a possible solució a la crisi energètica, el govern suís també ha animat la població a, no deixar els llums encesos quan no siguin estrictament necessaris i desendollar els ordinadors del corrent quan no s'utilitzen.

