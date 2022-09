Junts sosté ara que el debat de política general «no és un límit» i nega haver fet cap «ultimàtum»

La presidenta delsuspesa i presidenta de, ha explicat que el debat de política general de la setmana que ve "no és que sigui un límit" sinó que "mostrarà cap a on es dirigeix el curs polític". En una entrevista a Els Matins de TV3, Borràs ha defensat que el partit que presideix "no fa ultimàtums" sinó que ha descrit una situació i l'ha acreditat amb fets a través d'una auditoria. Després que aquest dilluns, la portaveu d'ERC,, hagi dit que no hi ha crisi al Govern sinó que hi ha una crisi a Junts que "impacta" a l'executiu, Borràs li ha respost que "no hi ha crisi a Junts". "El Govern el que ha de fer ésque han permès que hi hagi govern", ha afegit Borràs.Borràs ha recordat que en el debat d'investiduraes va comprometre a culminar la independència i ha defensat que l'acord de govern es va fer per això. "Si ens fem retrets entre nosaltres contribuïm al desànim. Si ens equivoquem del veritable enemic no ens acostem a la independència", ha dit.I ha remarcat la importància que hi hagi una estratègia conjunta de l'independentisme. Segons ha afirmat, en la situació actual, "cap estratègia funciona perquè no és la de tots". I ha avisat que quan més es tardi en traçar un objectiu comú menys s'avançarà. Segons Borràs, ara s'està en unque desmobilitza la gent.Preguntada per com s'ha de fer la independència, Borràs ha dit que la ponència política de Junts estableix que des de cada conselleria s'han d'emprendre "les accions per permetre la desconnexió". I ha recordat que és el que el 2017 es parlava com a estructures d'estat.Segons Borràs, el debat de política general del Parlament de la pròxima setmana "no és que sigui un límit" sinó quedel curs polític i, per tant, on s'ha de veure que hi ha la voluntat de complir l'acord de govern. "Nosaltres no fem ultimàtums. Descrivim la situació, l'acreditem amb fets, mostrem la predisposició per corregir-la i ens posem a treballar per fer-ho", ha resumit.Borràs ha donat per fet que hi haurà consulta a la militància perquè així ho ha previst el congrés del partit. Ha garantit que Junts posarà "totes les energies" en arribar al debat de política general . "Veurem què en surt iperò sense ultimàtums. Sempre amb la voluntat de fer la feina que la gent ens encomana amb el seu vot", ha assegurat.D'altra banda, ha dit que li "grinyola" quan es parla deen una taula on hi ha representants del poder executiu. De fet, ha afegit que és "perillós". Segons Borràs, a las'ha de parlar d'autodeterminació i amnistia si es vol resoldre el conflicte. En canvi, el president de la Generalitat ha marcat l'objectiu d'abordar la desjudicialització a la taula de negociació amb l'Estat fins a final d'any.Pel que fa a la proposta de l'ANC d'establir el termini del segon semestre de l'any que ve com a data màxim per a la independència, Borràs ha aplaudit que hi hagi propostes que posin la independència a l'agenda política, però ha afegit que a partir d'aquí cal seure i veure quina pot ser una proposta "prou inclusiva". Sense establir cap data concreta, Borràs ha defensat que "sempre és necessari acotar i posar terminis". I ha posat d'exemple que si no s'hagués fixat el "referèndum o referèndum" probablement no s'hauria fet l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor