Veten l'ús d'aigua a un poble del Segrià per la detecció de mercuri en una font

L'Ajuntament d'(Segrià) va alertar dilluns a la tarda de la presència deen unade la plaça Onze de Setembre i tot seguit va emetre un comunicat a la ciutadania en el qual ha informat que queda, fins a nou avís,de boca per beure i cuinar. Això sí, se'n pot fer ús per dutxar-se, posar en marxa la rentadora o el rentaplats.El consistori estudia ara, que podria trobar-se en les restes de metall del dipòsit general o d'alguna conducció en mal estat o, fins i tot, per alguna captació afectada per la sequera. De moment, però,ni tampoc a la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, a la qual Almenar està connectada per al subministrament de boca.El veto al consum d'aigua a Almenar s'allargarà a l'espera de més proves que haurà de realitzar lade Lleida i Salut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor