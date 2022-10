Aquests hàbits fan malbé el cervell sense que te n'adonis

Escoltar música amb auriculars a un so massa elevat

Passar massa temps a les fosques

Llegir massa notícies negatives

La soledat

Estar "lligat" a una cadira

La falta de son

El ministeri de Sanitat indica que el65,6% dels majors de 15 anys beuen alcohol de forma habitual i que 8,6 milions de persones dins l'Estat són fumadores. És probable que la majoria siguin conscients que-hi ha major risc d'infart, de càncer i d'hepatitis, entre altres- però, així i tot, decideixin assumir el risc.El que potser no sabien és que hi ha diversos estudis científics que han demostrat que existeixen. En concret,fan malbé els teixits cerebrals i provoquen que la persona que els fa sigui més vulnerable a patir. A continuació, us compartim una llista de les activitats més perjudicials.Els auriculars s'han convertit en el millor amic de tothom, especialment d'aquelles persones que passen més temps en el transport públic. Tot i que són demostrables elsque té escoltar música per l'organisme -disminueix l'estrès, estimula el cervell i convida a l'optimisme-, utilitzar els petits aparells que s'introdueixen de forma invasiva a l'orella. Així ho ha demostrat un estudi publicat a la revista The Lancet, que indica que tenir el so a un volum massa alt pot produir danys a l'oïda, com ara una possible. Avisen, però, que les conseqüències són reversibles.La ciència ja ha alertat de la coneguda com a, que apareix a causa de la disminució de les hores de llum solar. Malgrat que el Sol en excés pot ocasionar cremades i melanomes, la llum afecta les substàncies químiques de la melatonina i la serotonina, que regulen els. Una investigació recollida per la National Library of Medicine apunta que passar massa temps a les fosques afavoreix lai, a més a més,de qui la pateix. Una anàlisi de la Universitat de Michigan, als Estats Units, assenyala que també perjudica laTot i que sempre és recomanable mantenir-se informat d'allò que passa al món, un estudi publicat a la revista mèdica Journal of Affective Disorders explica que una exposició constant a notícies negativesi pot fer malbé el cervell. Aquestes peces periodístiques activen, que és la part del cervell on s'ubica la. El fet d'estar constantment en alerta produeix una inflamació crònica, una dels principals causants de les malaltiesi els trastorns perJa va avisar-ho Aristòtil: l'. Més enllà dels beneficis de relacionar-se amb altres persones, la ciència ha demostrat que preferir la soledat és com fer-se malbé voluntàriament el cervell. Fa cinc anys que l'Institut Tecnològic de Califòrnia va demostrar que l'aïllament provoca, entre altres malalties mentals. A més a més, a partir del confinament per la Covid-19 els experts van investigar les seqüeles psicològiques d'aquesta falta de connexions socials. Per una banda, han destacat els beneficis de la interacció social: es produeix un estímul de la, és a dir, la creació i interconnexió de noves neurones, i allarga la vida. Per altra, una anàlisi de National Library of Medicine ha indicat que la soledat afavoreix el risc de patir unDe mitjana, les persones passen entreassegudes a una cadira, sigui perquè la feina ho requereix o perquè es té un estil de vida sedentari. Aquest fet, a banda de promoure la inactivitat, pot afectar greument les, tal com indica una investigació de la Universitat d'Oxford. Segons expliquen els autors, el cervell necessitaper funcionar correctament, especialment pel que fa al pensament lògic i deductiu. A banda d'això, la Universitat John Moores, a Liverpool, també ha indicat que la falta de moviment corporal provoca una disminució delfet que ocasiona danys al teixit cerebral.La comunitat mèdica estipula que, de mitjana, una persona adulta hauria de dormirper considerar-se saludable. Tot i això, combinar la feina o els estudis amb la vida social -i, sovint, tots tres- passa factura i un dels principals afectats és la son. Els científics ja han alertat que no dormir les hores recomanades té un impacte en l. Si durant una època puntual es pateix insomni, els efectes no solen tenir gaire importància. Però si aquest és crònic, els errors en la memòria poden fer-se permanents i augmentar el, com ara l'Alzheimer o la demència. Paral·lelament, també és més probable patir mal de caps freqüentment, no rendir adequadament a l'àmbit laboral o acadèmic i patir trastorns mentals.

