Quina connexió tenen el comtat de Barcelona i els reis d'Anglaterra?

Veure un escut d'armes amb les quatre barres vermelles i el fons daurat a l'Abadia de Westminster, durant el funeral d'Elisabet II , va sobtar molts catalans. L'explicació és ben senzilla: la connexió directa entre, qui va ser comte de Barcelona i comte de Provença -aquest últim és, precisament, l'escut situat a l'abadia- i Enric III d'Anglaterra va situar el blasó en una de les naus principals de l'església. Ara bé, els comtes de Barcelona i els reis d'Anglaterra tenen, en això, una gran connexió familiar que es va acabar dilapidant amb el temps i en les diverses successions., ja que aquest es va casar amb una de les filles del comte de Provença, Elionor de Provença. Aquest Ramon Berenguer, però, no era comte de Barcelona, com els seus predecessors., el principal llinatge nobiliari que tenia entre els seus membres a monarques com Jaume I el Conqueridor. Aquest mateix té un lligam molt clar amb els reis d'Anglaterra.Entre els anys 1221 i 1229,, filla d'de Castella i. La sogra de Jaume I -durant un temps, ja que va repudiar la seva segona esposa per tenir lligams consanguinis- era princesa d'Anglaterra i membre de la dinastia dels Plantagenet.. Totes dues cases, la de Barcelona i la de Plantagenet, es van perdre després d'altres successions dinàstiques i de la pèrdua d'hereus, a més d'altres esdeveniments més violents (en el cas d'Anglaterra).

