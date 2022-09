L’Aran demana modificar la llei del català i que l’aranès sigui vehicular

La, s'ha reunit de forma telemàtica amb els grups polítics al Parlament per tractar sobre la iniciativa legislativa que el govern d'Aran presentarà a la cambra per exigir la modificació de la Llei 8/2022 sobreen l'ensenyament no universitari.Segons Vergés, aquesta modificació elimina el caràcter de llengua vehicular de. Per això, busca complicitats entre els partits, als quals ha demanat el seu vot favorable per "garantir la seguretat jurídica" de l'aranès. La síndica ha alertat que la llenguai es troba infrafinançada, a banda del fet que les competències del Conselh Generau en aquest àmbit estan "laminades i compartides" amb la Generalitat.El 8 de juliol, elja va aprovar per unanimitat, i amb el suport explícit del sector educatiu aranès, la declaració institucional presentada per l'equip de govern per a exigir a la Generalitat i al Parlament la modificació immediata d'aquesta qüestió.La síndica d'Aran ha volgut agrair laparlamentaris a escoltar i trobar una solució a l'actual situació que ha portat, entre altres qüestions, al fet que les instruccions que el Departament d'Educació ha fet arribar a les escoles araneses marquin que la llengua vehicular dels centres educatius a l'Aran sigui el català.A la reunió, celebrada aquest dilluns, hi ha participat representants dels grups d'ERC, PSC, JxCat, En Comú Podem, la CUP, C's i Vox, així com membres de l'Oficina d'Aran al Parlament i un dels lletrats de la cambra.

