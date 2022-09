Sanitat estudia retirar aquesta setmana la mascareta al transport públic

L'última restricció vinculada amb la pandèmia podria desaparèixer aquesta mateixa setmana. Segons avança La Vanguardia, el ministeri deestudia la retirada de l'obligatorietat de laen el, que passaria a ser només una recomanació. El seu ús només es mantindria així en hospitals, residències, centres de salut i farmàcies.El mateix mitjà explica que eld'aquest dimarts -en què hi ha el ministeri de Sanitat i les autonomies- i lad'aquest dijous decidiran sobre aquesta mesura, que ha estat l'única que ha resistit a la caiguda de restriccions dels últims mesos davant la caiguda de contagis, hospitalitzacions i morts per Covid.Pel que fa al posicionament del departament de Salut, el consellerja havia assegurat fa uns dies que ell mai ha estat partidari de l'obligació de la mascareta al. Malgrat tot, creia que durant la tardor caldria seguir portant-la i demanava esperar com evoluciona lael 2023 per donar-la per acabada.La realitat és que entre els experts encara hi ha debat., cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron; i, professor i investigador de la Universitat de Leicester i de la Universitat Oberta de Catalunya, asseguraven fa uns dies en declaracions a NacióDigital que "era bo seguir portant" la mascareta al transport públic.Campins creia que "si no circulenrespiratoris no tindria sentit portar-la", però a la vegada assegurava que aquesta no és la previsió, i que, per tant, és necessari que es mantingui vigent: "Cal que anem encara a millor". Macip, en aquest sentit, defensava que la mascareta sigui sempreal transport públic, com es fa per exemple al: "Evitaria malalties per sempre". Ara bé, davant el poc seguiment que es fa a metros, trens i busos creia que ja és "absurd" i "poc productiu" mantenir-la.Diferent era l'opinió d', cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic. Segons explicava a aquest diari, la mascareta al transport públic ha de deixar de ser obligatòria davant una incidència tan baixa del virus i també, com apuntava Macip, pel seguiment que se'n fa: "Tothom s'ho passa pel forro". En l'opinió de Trilla, aquesta mesura en el transport públic hauria de passar a ser només unaper a persones de risc o gent gran, i fins i tot creu que també podria ser útil per persones joves o sense cap malaltia en un context d'hora punta i d'acumulacions de persones en espais tancats.

