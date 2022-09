El Mag Lari mostra a «El Foraster» de TV3 com és casa seva a Castellserà

Com és la casa del @maglari a #CastellseràTV3? Que comenci el tour house 🏡🪄 pic.twitter.com/VfWv5BeKfH — El Foraster (@elforasterTV3) September 19, 2022

Habitacions plenes de màgia, objectes per crear il·lusions i alguns dels secrets més ben guardats de l'encantador català.ha permès a, presentador delde TV3, entrar a casa seva, a, i observar un dels habitatges més curiosos que han aparegut mai al programa. El mag barceloní ha explicat a Masferrer que va aconseguir la casa més noble del municipi, la Casa dels Àngels, que era propietat de la família Tarragona.La gràcia és que l'habitatge on viuen el Mag Lari i el seu marit està separat de la zona que es pot visitar de la casa, situada a la part superior. L'il·lusionista barceloní li ha recordat a Masferrer que, "en el cas de trobar dos àngels a sobre de la porta,. Totes les habitacions tenien objectes de màgia, altres de ben estranys i, una en concret, és el despatx del Mag Lari.Ell mateix ha detallat que "quan entren a la Casa dels Àngels, entren a la casa del Mag Lari". L'il·lusionista ha admès que les persones que entren a veure-la "poden xafardejar com viu un mag", a més de molts objectes que fa servir ell en els seus espectacles, o la sala d'assaigs, on prova molts dels seus trucs. "És impossible sentir que una casa com aquesta et pertanyi", ha admès entre somriures.La casa també amaga certs secrets. El Mag Lari, davant la sorpresa de Masferrer, ha revelat que hi ha rumors al voltant del seu habitatge. "Diuen que per aquí va passar el... i que la minyona va ser una", ha explicat. A més, el barceloní ha ensenyat tota una col·lecció que té sobre, amb objectes molt valuosos i d'altres de col·leccionista.

