Cuixart reclama a l'ONU una intervenció internacional per l'espionatge del Catalangate

L'expresident d'i actual president d', Jordi Cuixart, ha exigit la intervenció internacional en el cas d'espionatge Catalangate -que implicava el dispositiu Pegasus- davant la "inacció" de l'estat espanyol. Cuixart ho ha demanat des de la seu de les Nacions Unides, en la seva intervenció durant la 51a sessió de reunions del"Recomanem que les organitzacions internacionals instin Espanya a dur a terme una investigació immediata i imparcial, a sancionar els autors, a assegurar-se que això no es repeteixi i que les víctimes puguin tenir accés a una reparació efectiva", ha reclamat. Cuixart s'ha dirigit a l'en funcions,per demanar accions en el cas sobre Pegasus. Ha recordat que aquest és el cas documentat més gran del món amb un espionatge d'aquesta categoria.Cuixart ha incidit en el fet que és es tracta "d'una ingerència molt greu" en el dret a la intimitat, a la llibertat d'expressió, a la llibertat de premsa, al degut procés i a un judici just, i que a més té. Durant la seva intervenció ha subratllat que el vincle que tenen els espiats és "la seva defensa del dret a l'autodeterminació" i ha dit queque "nombroses proves circumstancials assenyalen el govern espanyol com a autor material"."Espanya ignora les recomanacions de l'ONU espiant a l'oposició política, a periodistes, a entitats de la societat civil i fins i tot a advocats, a través de procediments judicials poc clars, o fins i tot sense cap tipus d'autorització", ha afegit.

