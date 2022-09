Dispositiu en marxa dels Mossos a l'àrea de Barcelona contra uns presumptes segrestadors

Dispositiu en marxa contra una organització criminal relacionada amb un segrest i altres delictes violents pic.twitter.com/MQoMvxlG8v — Mossos (@mossos) September 20, 2022

Condeno profundamente la muerte violenta de esta noche en la mina. El barrio de la mina merece dignidad y poder hacer vida normal y segura. Sigo reclamando más presencia de Mossos d'Esquadra, fuerzas de orden público y actuaciones judiciales en el Barrio. pic.twitter.com/fJSikM6nr0 — Filo Cañete Carrillo (@CaneteFilo) September 19, 2022

Elshan desplegat a les 6:00 del matí d'aquest dimartsen unrelacionada amb un segrest per un deute pendent i altres delictes violents.A hores d'ara, es calcula que s'han fet entre 10 i. L'operatiu està desplegat des de primera hora a Mataró (Maresme), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Badalona, Hospitalet i Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). Hi ha nou persones detingudes. A Sant Adrià se n'hauria arrestat, almenys, una. Concretament, al carrer Saturn del barri de, una zona en què darrerament ha estat notícia pels enfrontaments entre bandes.Aquest mateix dilluns a última hora han mort a trets un home de 44 anys. Amb ell,, els dos darrers també per arma de foc. El cas en qüestió és en mans dels Mossos. L'alcaldessa de Sant Adrià,ha condemnat els fets ial barri. "La Mina mereix dignitat i poder fer vida normal i segura", ha defensat la militant del PSC al seu compte de Twitter.

